HTCとValveのヘッドセットブランド「HTC VIVE」が、エンタープライズ＆ハイエンド向けの新製品「VIVE Focus Vision」を発表しました。HTC VIVE Launches VIVE Focus Vision XR Headset for Enterprises and High-end Gaminghttps://www.prnewswire.com/news-releases/htc-vive-launches-vive-focus-vision-xr-headset-for-enterprises-and-high-end-gaming-302251269.htmlHTC Reveals Enterprise-Focused VIVE Focus Vision - XR T