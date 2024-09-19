歌手で俳優の星野源が18日までにインスタグラムを更新。イメージ激変のソロショットを公開すると、ファンから反響が集まった。【写真】哀愁たっぷりのスーツ姿でイメージ一変！星野が「すいやせん嘘つきやした！ 新作コント、撮りやした！」と投稿したのは、自身のソロショット。写真にはストライプのスーツにパンチパーマ＆ねじりハチマキという出立ちで、切なげな表情でカメラの方を振り返る星野のバックショットが収められ