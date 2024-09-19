152.77100日移動平均 151.83一目均衡表・雲（上限） 150.93200日移動平均 148.64一目均衡表・雲（下限） 147.02ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 144.49一目均衡表・基準線 143.6321日移動平均 143.59エンベロープ1%上限（10日間） 143.30現値 142.1710日移動平均 141.77一目均衡表・転換線 140.75エンベロープ1%下限（10日間） 140.23ボリンジャーバンド2