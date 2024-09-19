北朝鮮は4.5トン級の超大型弾頭を搭載した新型弾道ミサイルの発射実験に成功したと明らかにしました。北朝鮮は18日朝、日本海に向けて複数の弾道ミサイルを発射しいずれも日本のEEZ＝排他的経済水域の外側に落下しました。朝鮮中央通信は19日朝、ミサイルの一部が4．5トン級の超大型弾頭を搭載した新型戦術弾道ミサイル「火星11型」だったと伝え発射試験に成功したと明らかにしました。このミサイルの発射実験が行われたのは、2024