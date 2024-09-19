大分県国東市では特産のオリーブの収穫が始まっていて、19日も朝から農園で収穫作業が行われました。 国東クリーブガーデン 国東市国東町にある、九州最大級のオリーブ農園「国東クリーブガーデン」です。 2016年から栽培を始め、およそ20ヘクタールの敷地内に5種類のオリーブを 4000本ほど栽培しています。 2024年は、猛暑で雨が少なかったことから実は小ぶ