アメリカの利下げを受け、東京市場で株価が一時、1000円以上値上がりしました。中継です。アメリカの金融政策の転換という一大イベントを経て、東京市場には再び円安という追い風が吹いています。きょうの東京株式市場は朝から全面高の展開で、日経平均株価は一時、1000円を超える大幅な値上がりとなりました。背景にあるのは、円安・ドル高の進行です。大幅利下げに踏み切ったFRBですが、パウエル議長は会見で、市場が大幅利下げ