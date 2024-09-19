【MLB】マーリンズ4−8ドジャース（9月18日・日本時間19日／マイアミ）【映像】大谷、わずか3球で“爆速盗塁”を仕掛ける瞬間試合開始わずか3球での盗塁劇だった。ドジャースの大谷翔平投手がマーリンズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第1打席でレフト前ヒットを放つと、すかさず盗塁を成功させた。いきなりのスタートに相手捕手の送球も大きく乱れた。前日の試合で4階席に相当する高さのライトスタンドに48号特