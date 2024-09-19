【「かわいい後輩に言わされたい」第131話】 9月19日 公開 秋田書店は、同社のWebサイト「チャンピオンクロス」にてマンガ「かわいい後輩に言わされたい」第131話「メイド服で給仕したい」を9月19日に公開した。 第131話では、虎姫先輩の指示でメイド服で接客をする北小松の様子が描かれる。今日のバイトはメイドの日……。 なお、9月19日現在、122話から130話をはじめ一