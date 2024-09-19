ミュージカル映画『ミーン・ガールズ』が、10月4日よりParamount+にて配信されることが決定した。 参考：『シニアイヤー』が突きつける学園ドラマのアップデート『ミーン・ガールズ』からの変化 本作は、リンジー・ローハン主演の映画『ミーン・ガールズ』をリメイクしたもの。オリジナル版は、主演のローハンのほか、レイチェル・マクアダムス