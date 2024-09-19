2000年代に一世を風靡した、リンジー・ローハン主演の学園コメディーを20年ぶりにリメイクするミュージカル映画『ミーン・ガールズ』が、10月4日からParamount+で独占配信されることが決定し、吹替版予告編が公開された。主人公のケイディ役はリンジーに代わって、MCU版『スパイダーマン』シリーズでベティを演じたアンガーリー・ライスが務める。本作は、リンジーをはじめ、レイチェル・マクアダムス、アマンダ・セイフライド