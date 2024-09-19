あの“なす”が、うなぎを超えるだってぇーーーーー!?そんな“まさか”のレシピを発見！料理研究家のだれウマさんが、自身のYouTubeチャンネルで紹介している「ナスの蒲焼き丼」です。なすをうなぎに見立て、蒲焼き風に仕上げるというもの。最大のこだわりは、香ばしさ。うなぎの蒲焼きに負けない香ばしさを演出し、とろとろジューシーさはうなぎ越えらしいっす。しかも材料費100円って