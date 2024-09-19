愛知県岩倉市の路上で公務員の男性を殴り、強盗傷害の疑いで5人組が逮捕された事件で、数人が「おやじ狩りをした」などと話していることが分かりました。 【写真を見る】「おやじ狩りをした」19～21歳の男5人路上で公務員の男性を殴り強盗傷害の疑いで逮捕 送検愛知・岩倉市 北名古屋市に住む水野大誠容疑者（20）ら19歳から21歳の男5人は、8月18日、岩倉市の路上で39歳の公務員の男性の顔を殴って、かばんを奪おうと