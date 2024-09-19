昭和フードは9月末までの期間、ANAクラウンプラザホテル成田のガーデンスペース「THE BBQ YARD GROVE HILLS（グローヴヒルズ）NARITA」にて、特別なBBQと花火体験を提供しています。■手持ち花火の持ち込み自由＆先着で花火セットをプレゼント！同施設は、秋の夜風とともにBBQと花火が楽しめるひとときを提供。ソファー席の空間では塊肉を焼けるアメリカンガスグリルを設置しているほか、囲炉裏型のテーブルエリアは火を囲みながら