国内での快勝は、欧州最高峰の舞台につながらなかった。サポーターは不満を募らせている。ミランは９月17日、チャンピオンズリーグ開幕戦で遠藤航が所属するリバプールにホームで１−３と敗れた。立ち上がりに先制したが、前半のうちに逆転されると、後半にも追加点を献上している。セリエAで開幕から３試合白星がなく、批判を浴びていたパウロ・フォンセカ監督のチームだが、前節はヴェネツィア相手に４−０と大勝。前半30