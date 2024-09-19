いよいよ「50-50」到達への秒読み段階に入った。ドジャース・大谷翔平がマーリンズ戦（９月17日）でライトスタンドに放った今季48本目はメジャー通算219号で、韓国出身のチュ・シンス（秋信守）を抜いて、アジア出身選手としては最多本塁打記録を更新。ドジャースではショーン・グリーンが2001年に記録した球団記録の49本に、あと１本と迫った。だが試合後の大谷からは、意外な言葉が返ってきた。「もう今日のことは忘れるのがい