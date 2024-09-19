ナ・リーグ西地区首位のドジャースは18日（日本時間19日）、敵地ローンデポ・パークでのマーリンズ戦に8－4で勝利。東地区のフィリーズに続いて、今季90勝に到達した。ドジャースの90勝達成は、2020年パンデミック下の短縮シーズンを除いて11年連続の快挙。2013年から続く記録をさらに更新した。 ■過去3年間は100勝超え この日ドジャースは、ウィル・スミス捕手、