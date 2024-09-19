【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Snow Manメンバーの美容にまつわるQ＆Aも掲載！ Snow Man・渡辺翔太が、『MORE Autumn 2024 Special Edition』（9月28日発売）の表紙に初登場する。 本号のテーマは、『人生を好転させる「肌」と「髪」』。美容番長として名を馳せるSnow Man・渡辺翔太が表紙を飾る。 撮影のテーマは、髪にも肌のお手入れにも気を遣っている“おしゃれ男子”。撮影日前日にヘアサ