19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比900円高の3万7080円と急騰。日経平均株価の前場現物終値3万7284.43円に対しては204.43円安。出来高は3万7679枚となっている。 TOPIX先物期近は2604ポイントと前日比60ポイント高、現物終値比21.46ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 37080