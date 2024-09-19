札幌延伸に向け、工事が進む北海道新幹線。その札幌の車両基地の壁面デザインについて、有識者による検討会が開かれました。１９日に開かれた検討会では、北海道新幹線の車体を収容する札幌車両基地の壁面デザインについて、大学の教授など有識者による意見交換が行われました。札幌への延伸工事が行われている北海道新幹線は、ＪＲ札幌駅からＪＲ苗穂駅近くまで続く、長さおよそ１.３キロ・高さおよそ２２メートルの車両基