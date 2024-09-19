お笑いコンビ・Ｕ字工事の福田薫が１８日、Ｘを更新。この日の大相撲中継で最前列で大先輩のおぼん・こぼんのおぼんと観戦する姿が映り込んでいたが、ファンから寄せられたある問い合わせに答えた。この日の大相撲中継では、画面の左側最前列にピンク色のジャケットを爽やかに着こなしたおぼんと、黒シャツの福田がガッツリと映り込んでいた。ネットでも話題となり「Ｕ字工事の隣はおぼんさん？舞台に出ているせいか、若々しい