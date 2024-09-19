RIZIN LMS王者の平本蓮が、「SNKRDUNK（スニダン）」と韓国ラグジュアリーブランド「THUG CLUB」のコラボレーションポスターのモデルに起用された。【画像】イケてる！迷彩柄のジャケット今回が日本初出店となる「THUG CLUB」は、HYPE DROP 新宿店にオフィシャルストアをオープン。これを記念し、10月7日から原宿のキャットストリートを中心とした裏原宿に、14日からは渋谷駅などに平本のポスターを掲出する（ともに20日まで）