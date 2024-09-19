この記事をまとめると ■アメリカの自動車メーカーがBEVに対する投資の見直しや新型BEVの開発中止を発表した ■アメリカ国内でもカリフォルニア州以外の地域ではほとんどBEVを見かけない ■GMやフォードはBEVを諦めたのではなく普及のスピードダウンを表明したに過ぎない アメリカの自動車メーカーはEV開発に消極的？ アメリカGM（ゼネラルモーターズ）とフォードが相次いでBEV（バッテリー電気自動車）について大型投資の見直し