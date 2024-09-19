海外で活躍する日本人バレエダンサーは約350人。今、日本のバレエ界は世界からも注目されています。モナコへ留学する12歳、さらに26歳のプリンシパル・ソリストの活躍とともに、熊川哲也さんのジュニア育成への思いを聞きました。【写真を見る】熊川哲也がバレエ教育に力を入れる理由「AIに勝つ人の感情を育てたい」【THE TIME,】「寝室をバレエ練習場に」12歳の世界1位を支えた家族北海道に暮らす、中学生のバレエダンサー山田優