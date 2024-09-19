音響機器などを扱うラディウス（東京都中央区）は、完全ワイヤレス骨伝導イヤホン「Beethoven（ベートーヴェン）」を2024年9月13日に発売した。従来の骨伝導イヤホンの常識を覆し、完全ワイヤレス方式の採用によるストレスフリーな装着感と、骨伝導とは思えないほどの高音質再生、周囲の音が聞こえる"ながら聴き"を実現した。クリアかつ迫力のあるサウンドを実現筐体から伸びるリングパーツが耳甲介にフィットし、浮遊したドライバ