Image: betaprofiles / Threads｜「オーナー用にロックがかかってるバッテリーです」 バラシてもバレる。もはや盗んでも意味ないね。iOS 18の新機能をベータのうちから情報交換するコミュ「Beta Profiles」で、この間話題になっていたのがこちら。iPhoneの部品にまで盗難予防のアクティベーションロックをかける新機能です。アクティベーションロックとは？オーナー以外の第三者がiPhoneを勝