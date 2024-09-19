【深圳(しんせん)＝田村美穂、北京＝東慶一郎】中国広東省の深圳で中国人の男（４４）に刺された深圳日本人学校に通う男児（１０）が１９日未明に死亡し、日本人社会に動揺が広がっている。中国人の間でも男児に対する哀悼の声が広がっている一方で、ＳＮＳ上には反日感情をあらわにした投稿もみられる。事件から一夜明けた現場では、多くの治安要員が警戒に当たっていた。深圳日本人学校は１８日から