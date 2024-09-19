山口油屋福太郎の「めんべい」（同社ホームページより）めんたいこの製造販売を手がける山口油屋福太郎（福岡市）は19日、福岡土産として有名なめんたいこ風味のせんべい「めんべい」にハエが混入していたため、約1万1240箱を自主回収していると明らかにした。「健康被害の恐れはない」と説明している。対象は「辛子めんたい風味めんべいプレーン」（2枚入り16袋詰め）のうち、賞味期限が今年12月29日と記載されているもの