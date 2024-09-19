【MLB】マーリンズ4−8ドジャース（9月18日・日本時間19日／マイアミ）【映像】大谷、試合前の投球練習でMAX149.7キロドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したマーリンズ戦の3回の攻防が終わり、攻守交替となった場面で試合前に行われた大谷の投球練習の様子が放送された。大谷の様子に解説陣は“ありえない”としつつ、順調な回復ぶりを見せる大谷が約1カ月後には投手としてマウンドに立っているかもしれないと