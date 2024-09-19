「マーリンズ４−８ドジャース」（１８日、マイアミ）ドジャースの大谷翔平選手が初回の打席で左腕ウェザーズから左前打を放ち、次打者ベッツの初球に４９盗塁目となる二盗に成功。日本選手では０１年のイチロー（マリナーズ、５６盗塁）以来、２３年ぶり史上２人目の大台に王手をかけるとともに４８本塁打と合わせ、史上初の「５０-５０」まで２本塁打、１盗塁に迫った。試合後の監督室。現役時代は快足で鳴らしたロバーツ