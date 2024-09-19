ノーザンホースパークは18日、社台スタリオンステーションの放牧見学会を10月5日(土)から11月17日(日)に期間限定、予約制で開催すると発表した。 当イベントでは、ノーザンホースパークから社台SSまで自家用車やタクシーで移動する「自車プラン」と、専用のバスを利用する「シャトルバスプラン」の2種類を用意。シャトルバスプランの開催日のみ、新千歳空港9時30分発、ノ