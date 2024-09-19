【モデルプレス＝2024/09/19】女優の松本若菜が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場『わたしの宝物』（毎週木曜よる10時〜※初回は15分拡大）が、10月17日より放送スタート。主人公の美羽（松本）、美羽の夫・宏樹（田中圭）、美羽の幼なじみ・冬月（深澤辰哉／Snow Man）の3人によるポスタービジュアルが完成した。【写真】松本若菜、SixTONES松村北斗との手繋ぎショット◆「私の宝物」ポスタービジュアル解禁本作は、夫以外の男性