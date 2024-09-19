【モデルプレス＝2024/09/19】Snow Manの渡辺翔太が、28日発売の雑誌「MORE Autumn 2024」（集英社）のスペシャルエディション版表紙にソロで初登場する。【写真】渡辺翔太＆中村アン、“約30秒”のオフィスキス◆渡辺翔太「MORE」ソロ表紙に初登場今回は、髪にも肌のお手入れにも気を遣っている“おしゃれ男子”をテーマに撮影。撮影日前日にヘアサロンに行ったという切りたての髪型と、普段からのお手入れの成果でツヤツヤの美肌