■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）9/16、NYダウ＋228ドル高、41,622ドル2）9/17、NYダウ▲15ドル、41,606ドル3）9/18、NYダウ▲103ドル安、41,503ドル【前回は】相場展望9月16日号米国株: NYダウは史上最高値に迫るが、慎重なスタンスもありか日本株: 円相場「135円」と円高進行、株式市場には逆風の可能性●2．米国株：利下げ「観測」で最高値も、利下げ「決定」で売られる展開か1）NYダウ、大幅利下げ期待で最