他人名義の自動料金収受システム（ＥＴＣ）カードを使用してＥＴＣ割引を受け、通行料金の一部支払いを免れたとして、岐阜県警は１９日までに、電子計算機使用詐欺容疑で、特定抗争指定暴力団山口組弘道会幹部、野内正博容疑者（５８）＝岐阜市六条北＝ら３人を逮捕した。野内容疑者は弘道会で「若頭」と呼ばれる幹部で、調べに黙秘しているという。逮捕容疑は、２０２１年４月１６日ごろ、高速道路を通行する際に複数回にわた