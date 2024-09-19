俳優の松本若菜が主演を務める、フジテレビ系木曜劇場『わたしの宝物』（10月17日スタート、毎週木曜後10：00※初回15分拡大）のポスタービジュアルが公開された。松本演じる主人公・美羽、美羽の夫・宏樹（田中圭）、美羽の幼なじみ・冬月（深澤辰哉）が不穏な花々に囲まれたデザインとなっている。【写真】甘美なキスシーンを演じる松本若菜同作は、夫以外の男性との子どもを、夫との子と偽って産んで育てる「托卵」を題