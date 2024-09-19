4日からスタートしたマクドナルドの秋の定番「月見」シリーズが好評。中でも新商品「芳醇ふわとろ月見」は「パンが少し甘くてふわふわ」「美味しすぎてびっくり」などSNSで絶賛の声が寄せられている。同社に開発秘話を聞いた。【画像】芳醇バター風味の新バーガーほか…「月見ファミリー」全10種（一覧）「月見シリーズ」は昨年の秋ごろから約1年をかけて企画・開発が行われた。今回は「月見バーガー」など定番のほか、新作が