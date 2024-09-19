俳優の大沢たかお（５６）が１９日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを披露した。絵文字のみで投稿し、ネイビーのスーツ姿を披露。いすに腰掛ける写真や全身ショットを見せた。フォロワーは「足長い！！！！」「足の長さが異次元…」「５０代とは思えないスタイルでカッコいいですね！」「そのスタイルの良さたるや」「ダビデ像かと思うぐらい美しいです」「スーツの破壊力すさまじい」「こんな人街でみたら１