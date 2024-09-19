平日はオフィスからジムへ、休日にはアウトドアへと日々をアクティブに過ごす人なら、MYSTERY RANCH（ミステリーランチ）より登場した新生「SUPERSET 24（スーパーセット24）」（2万5850円）と「SUPERSET 32」（3万800円）がおすすめです。従来モデルより、すっきりとしたタウンに馴染みやすいルックスにアップデート。さらにシューズ収納やノートPC用ポケットほか多彩なポケットを備え、パック内側に新しいギアループを搭載するな