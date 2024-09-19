「敦煌の守護神」常書鴻生誕１２０周年記念展、東京で開催16日、「永遠の敦煌−常書鴻生誕120周年記念展」の会場で、自身の作品と写真に収まる常嘉煌氏。（東京＝新華社記者/楊光）【新華社東京9月19日】中国の画家で「敦煌の守護神」と呼ばれる常書鴻（じょう・しょこう）の生誕120周年を記念した「永遠の敦煌−常書鴻生誕120周年記念展」が16日、東京で開幕した。日本の一般社団法人絲綢之路（しちゅうのみち）芸術協会が主催