JR東日本は19日午前、連結して走行中に分離したとみられる東北新幹線「はやぶさ6号」と「こまち6号」のうち、「はやぶさ6号」の点検が完了したとして、徐行運転で仙台駅に移動し、中の乗客を救済すると発表した。「こまち6号」については、点検を行っているという。この車両分離により、東北新幹線は東京〜新青森間の上下線で運転見合わせが続いている。（※画像は視聴者撮影）