アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）が政策金利を大幅に引き下げましたが、今後の利下げペースは穏やかになるとの観測が強まり、外国為替市場は、円が売られる展開となりました。円安基調を受けて東京株式市場では、ほぼ全面高となり、日経平均株価は一時1000円以上値を上げています。19日の日経平均株価、午前の終値は、18日に比べ、904円26銭高い、3万7284円43銭、TOPIX（東証株価指数）は2625.46でした。