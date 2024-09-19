６月に脊髄梗塞を発症し、治療、リハビリの末退院したひろみちお兄さんこと、佐藤弘道が１８日、Ｘを更新。１０月に放送６５周年を迎えるＮＨＫＥテレ「おかあさんといっしょ」の特別番組に出演することを告知した。ひろみちお兄さんは「おかあさんといっしょ」のスペシャル月間の告知を添付すると「佐藤弘道、体操ができるのか！？お楽しみに♡」と告知した。番組の公式ＨＰによると、「おかあさんといっしょ」が始ま