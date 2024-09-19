1往復飛びます。羽田14時発と青森16時発日本航空（JAL）が、2024年9月19日に羽田〜青森線で臨時便を2便設定しました。運航時刻は次のとおりです。JALの航空機（乗りものニュース編集部撮影）。・JL4541便羽田14時00分発→青森15時15分着・JL4542便青森16時00分発→羽田17時20分着2便はいずれも予約を受け付けています。東北新幹線は19日午前、「はやぶさ6号・こまち6号」が古川〜仙台間を走行していた際に連結が外れて停