気象台は、午前11時50分に、洪水警報を輪島市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・輪島市に発表能登では、19日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■輪島市□洪水警報【発表】19日昼過ぎにかけて警戒