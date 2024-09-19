櫻坂46田村保乃（25）のセカンド写真集「隣の席になりたい」（10月22日発売、講談社）から赤いドレス姿のカットが19日、解禁された。写真集は米サンタフェで撮影。巨大な赤い岩石に囲まれた峡谷に、胸元が大きくあいた赤いドレス姿で立った。「赤い撮影場所に赤いドレスが映え映えで、私にとっても思い出深い一枚です。頑張った撮影の最後に、スタッフみんなで食べたアイスの味も忘れられません」とコメントした。フルレングスのド