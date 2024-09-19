こんにちは、Togetterオリジナル編集部のToge松です。岐阜県出身です。 先日、X（Twitter）で料理家・作家として知られる樋口直哉さん（@naoya_foodlab）が、「今年飲んだ牛乳でベスト3に入るくらいおいしい」と岐阜県関市の「関牛乳」を絶賛していた。 岐阜のアンテナショップ、岐阜トーキョーで買った「関牛乳」。今年飲んだ牛乳でベスト3に入るくらいおいしい。関周辺の酪農家さんから集められた牛乳らしい、、、