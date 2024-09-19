エティハド航空は、アブダビ〜プラハ線を6月2日に開設する。月・水・金・日曜の週4往復を運航する。機材はビジネスクラス28席とエコノミークラス262席の計290席を配置した、ボーイング787-9型機を使用する。所要時間はアブダビ発が6時間25分、プラハ発が5時間45分。プラハはチェコの首都で、世界的に有名なプラハ城やカレル橋など、ゴシック、バロック、ロマネスク様式の建物で知られている。チェコからアラブ首長国連邦（UAE）へ