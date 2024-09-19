JR北海道は、全特急列車を対象に、指定席が60％割引になる「特急トクだ値スペシャル21」を設定する。在来線全特急列車の普通車指定席を対象に、運賃と料金を60％割り引く。乗車券と指定席特急券の料金一例は、札幌市内〜函館駅間が3,760円（通常9,440円）、札幌〜旭川駅間が2,080円（同5,220円）、札幌市内〜釧路駅間が3,980円（同9,990円）、札幌市内〜稚内駅間が4,420円（同11,090円）、札幌市内〜網走駅間が4,200円（同10,540円