YouTubeが新進気鋭のクリエイターを応援するための新しい機能「Hype」を発表しました。Hypeは登録者数50万人未満のチャンネルの動画を宣伝することが可能で、大量に宣伝された動画はランキングに掲載され、より多くの人の目に留まる機会が得られます。Hype: Giving fans a stake in boosting their favorite emerging creators - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/youtube-hype/YouTube’s new Hype feature is a