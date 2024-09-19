スタジオジブリによる不朽の名作アニメ『火垂るの墓』が、Xのトレンド入りを果たすなど再注目されている。なぜ今話題となってるのか？本作は、野坂昭如の同名小説を高畑勲監督がアニメ化し、1988年に『となりのトトロ』と同時上映された。太平洋戦争末期、14歳の兄・清太と4歳の妹・節子が必死に生きようとする姿を描く。空襲によって家を焼かれ、母親も失った兄弟のけなげな生きざまが、戦争の悲惨さを物語り、後世に語りづが